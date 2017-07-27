В Томской области пройдет фестиваль народов Сибири с конкурсом ухи и перетаскиванием бревна

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2017 // Фото: Travel-tomsk.ru

В следующую субботу, 5 августа, на берегу Оськина озера в селе Парабель пройдет 12-й межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участие в фестивале подтвердили фольклорно-танцевальный коллектив кочевых народов «Кочевник» (Московская область), Тувинский национальный ансамбль песни и танца «Саяны» и фольклорный ансамбль горлового пения «Дошка» (Кызыл), ансамбль песни и танца «Кун Чахайогы» и потомственная шаманка из рода ах-Хасха Людмила Кобежикова (Хакасия), солист Владислав Озелов (Ямало-Ненецкий автономный округ), образцовый хореографический ансамбль «Звонкий каблучок» и шесть мастеров-шорцев (Кемеровская область), эвенкийский образцовый ансамбль «Хосинкан» (Бурятия).

Традиционно в этом году на фестивале «Этюды Севера» пройдут конкурсы «Нарымская уха» и «Краса Севера». В рамках конкурса на самую вкусную уху пройдет презентация команд и дегустация блюд. Участницы конкурса национальных культур «Краса Севера – 2017» в творческих номерах представят оригинальные обычаи и традиции народов, проживающих на территории Сибири. Девушкам будет необходимо проявить свои лучшие качества в испытаниях «Визитная карточка», «Творческий номер», «Демонстрация национального костюма», «Задание-экспромт».

На праздничной поляне развернутся национальные спортивные состязания северных народов — гонки на обласках, перетаскивание бревна, стрельба по мишеням, а также обряды: «Очищение огнем», «Омовение», «Оживление бубна», «Кормление огня» и другие.

В этом году праздник впервые завершится национальной дискотекой, в подготовке которой организаторам праздника помогут гости из Московской области — фольклорно-танцевальный коллектив «Кочевник».

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