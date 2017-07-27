Томичам расскажут, почему физика - это искусство

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2017 // Фото: Vk.com/lekciavzl

В воскресенье, 30 июля, в Томске в необычной библиотеке «Зеленая лампа» (Красноармейская, 89а) пройдет лекция «Физика как искусство: история великих открытий», сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

Лекцию прочтет молодой ученый Михаил Атепаев. Уже в школе Михаил интересовался наукой и тем, как сделать ее доступнее молодому уму. Так, он понял, что есть вузовские учебники по астрономии, которые школьнику не по силам – и вместе с преподавателем КемГУ Татьяной Юрьевной Дробчик он два года изучал эту науку. Результат – их собственный учебник, по которому Татьяна Юрьевна ведет астрономический кружок в Кемерово. Михаил уже провел множество нескучных лекций по точным наукам и их истории. Он выступал в Санкт-Петербурге и в родном Кемерово.

На встрече молодой ученый сломает шаблоны о «техническом и гуманитарном складе ума».

«Великие учёные часто совершают открытия, исходя из своего внутреннего представления красоты, нежели каких-то рациональных предпосылок. И верные формулы обязательно являются красивыми. Это делает физику настоящим творчеством», - отметила Михаил Атепаев.

Ожидать скучного монолога не придется – скорее беседа: сам Михаил не терпит, когда лектор полтора часа вещает что-то, а потом все расходятся по домам.

«Если человек сразу по ходу лекции что-то не спросил, то потом момент будет упущен. Поэтому «лекция» постепенно становится разговором на совершенно разные темы», — добавил Михаил.

После научной подзарядки можно будет подкрепиться чаем с печеньками и обсудить лекцию.

Начало лекции в 16.00. Вход: 150 рублей.

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