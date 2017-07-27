В Томске девушка без прав угнала машину знакомых и врезалась на ней в дерево (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера утром, 26 июля, на трассе Томск — Итатка Renault Megane врезался в дерево. В результате ДТП пострадала 19-летняя девушка, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 4.20 в районе с.Октябрьское. Здесь девушка-водитель не справилась с управлением, выехала на правую обочину, где и въехала в дерево. В результате происшествия водитель получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу.

В сообщении отмечается, что девушка не имела права управлять автомобилем. По предварительной информация, иномарку она угнала у знакомых.

Обстоятельства выясняются.

Фото: Gibdd.ru

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