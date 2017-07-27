Реконструкцию Новособорной в Томске планируют закончить до сентября

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

Работы на пл.Новосборной в Томске должны завершиться до сентября. В настоящее время реконструирована большая часть тротуаров в пешеходной зоне площади, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня специалисты подрядной организации готовят территорию для озеленения и планируют грунт для размещения газонов. В скором времени здесь будут высажены ясени, дополнены посадки лиственницы. В ближайших планах мэрии Томска реконструкция на пл. Новособорной яблоневой аллеи и посадкой кедровой аллеи. Живая изгородь из трескуна амурского появится вдоль пер. Томский. Также уже проведена обрезка елей вдоль ул. Советская.

К открытию обновленной площади уже заказаны малые архитектурные формы – урны и скамейки.

Полным ходом идет реконструкция и главного городского фонтана в центральной части площади. До 3 августа планируется выложить чаши фонтана, его внутреннюю полость и отремонтировать парапет. После этого подрядчики приступят к очистке стелы и подключению современного оборудования.

Также, согласно новому плану, площадь благоустроят до начала проезжей части проспекта Ленина. За счет этого будет увеличена ширина пешеходной зоны и обустроена велодорожка.

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