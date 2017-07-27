Специалисты ТГАСУ обследуют Коммунальный мост

27 июля 2017 / Томский Обзор

Специалисты Томского архитектурно-строительного университета по завершению обследования дадут рекомендации о возможности и объемах работ по текущему ремонту покрытия проезжей части моста до начала проведения капитального ремонта, сообщает пресс-служба мэрии.

«Коммунальный мост является одним из основных въездов в Томск. Вопрос содержания и эксплуатации этого важного городского объекта находится на особом контроле. Сегодня к обследованию состояния моста привлечены лучшие специалисты и современное оборудование. Полученная по итогам исследований информация будет использована в дальнейшей работе», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

В рамках договора сегодня сотрудники ТГАСУ проводят исследование проезжей части Коммунального моста с привлечением специализированного оборудования, выполняющего работы путем сканирования поверхности лазером. Специалисты определяют фактические отметки и ровность покрытия проезжей части. По окончанию исследования будет спроектирована 3D-модель моста и сделано заключение о возможности проведения восстановительных работ, даны рекомендации по их выполнению. Планируется, что результаты обследования будут получены мэрией Томска к началу следующей недели. После чего будет проведен ремонт проезжей части и нанесена горизонтальная дорожная разметка. Сегодня уже покрашено ограждение моста.

Сейчас специалисты городского управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта готовят пакет документов для электронного аукциона по определению подрядчика для проведения предпроектного обследования Коммунального моста перед капитальным ремонтом. Сумма контракта превышает 4 млн рублей.

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