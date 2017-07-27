Житель Томского района нарубил сосен на 1,5 млн рублей (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В Томском районе сотрудники задержали мужчину, подозреваемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Им оказался 27-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления. Полицейские остановили грузовик, перевозящий деревья без соответствующих документов.

По предварительным данным, подозреваемый незаконно вырубил 105 сосен (около 150 кубометров) в Моряковском участковом лесничестве. После он ввел в заблуждение помогавшего ему водителя автомобиля, и попытался вывести незаконно срубленные деревья. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила около 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый находится по подпиской о невыезде.

Фото: 70.мвд.рф

Тэги/темы: