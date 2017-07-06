Студентка-эколог ТГУ нашла способ помочь и промышленникам, и чиновникам

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2017 // Фото: Tsu.ru

Магистрант кафедры экологии, природопользования и экологической инженерии БИ ТГУ Екатерина Каравайникова разработала алгоритм, значительно упрощающий процесс получения документа. В пособии детально прописаны все действия заявителя, что позволяет сократить не только временные, но и финансовые затраты клиентов, сообщает пресс-служба вуза.

Сложности законодательства превращают оформление договора для водозабора в испытание, которое порой затягивается на несколько месяцев. С первого курса магистратуры Екатерина Каравайникова работает в отделе водных ресурсов Верхне-Обского бассейнового водного управления (БВУ) по Томской области, поэтому будущий эколог не понаслышке знает, как непросто собрать необходимый пакет документов. Зачастую заявители вынуждены переделывать неправильно заполненные формы. Чтобы сохранить время и нервы, некоторые предприятия пользуются услугами сторонних компаний и платят им по 25-30 тысяч рублей за сбор документов для заключения договора на водопользование. Теперь они сами могут сделать все правильно с первого раза.

– Чтобы свести число ошибок к минимуму, вместе с руководителем отдела водных ресурсов Томской области, заместителем начальника Верхне-Обского БВУ Галиной Мершиной мы решили разработать специальное пособие, – говорит магистрант БИ ТГУ Екатерина Каравайникова. – Методичка пошагово описывает весь механизм оформления договора, включает в себя ссылки на ресурсы с бланками заявлений, примерами расчета и обоснования объема забора водных ресурсов и прочее. В пособии также указано, как с помощью Google-карты провести картирование объекта.

Удобство инструкции заключается в ее простоте. После каждого требования к предоставляемому документу следует пример, наглядно демонстрирующий, как должен, например, выглядеть план водохозяйственных мероприятий, какие картографические материалы нужно предоставить, как оформить результаты отбора проб воды и многое другое. Добавим, что пособие магистранта БИ Екатериной Каравайниковой уже применяется на практике водопользователями.

Скачать инструкцию можно здесь.

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