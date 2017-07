Профессор ТГУ представила Томск на конгрессе IFAC во Франции

Томский Обзор / Фото: 21 июля 2017 // Фото: Tsu.ru

Профессор кафедры программной инженерии ИПМиКН ТГУ Анна Китаева приняла участие в 20-ом Всемирном конгрессе IFAC (Международная федерация автоматического управления) во Франции. Она стала единственным представителем Томска, сообщает пресс-служба вуза.

На конгрессе Анна Китаева была приглашенным председателем секции «Разработка сетей снабжения, динамика и управление» (Supply Network Engineering, Dynamics, and Control) и выступила с докладом «Определение цены и размера партии непрерывно портящихся объектов со стохастическим спросом» (Pricing and lot-sizing for continuously decaying items with stochastic demand), в котором предложено приближенное решение этой задачи, максимизирующее средний доход в единицу времени.

– Наша секция прошла очень оживленно, все заявленные участники представили доклады. Я также кратко рассказала о ТГУ и системе поддержки научных исследований в нашем университете, – сообщила Анна Китаева.

Всемирный конгресс IFAC проводится один раз в три года и объединяет ученых, инженеров и предпринимателей со всего мира. В мероприятии принимают участие несколько тысяч человек. Исследователи обсуждают перспективы и методы автоматического контроля в области транспорта, энергетики, окружающей среды, робототехники, биологии, систем производства и снабжения.

На секции под председательством Анны Китаевой также представили свои исследования сотрудники Университета Лотарингии (Франция), Имперского колледжа Лондона, Техасского Университета (США) и других организаций.

В этом году IFAC отмечает свой 60-ти летний юбилей, первый конгресс состоялся в 1960 году в Москве на базе МГУ.

