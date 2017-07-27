Томичам покажут бомбическую Шарлиз Терон

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2017 // Фото: Kinopoisk.ru

Сегодня, 27 июля, в томском «Киномире» стартует боевик «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон в главной роли.

Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна и взрывоопасна. Во время холодной войны Лоррейн прибывает в Западный Берлин, чтобы расследовать убийство коллеги. Это официальная версия событий, настоящее же задание – найти пропавший список двойных агентов, из-за которого и был убит её друг. Для этого героиня объединяет свои силы с Дэвидом Персивалем – начальником местной резидентуры, который поможет Лоррейн выжить в смертоносных шпионских играх.

Перед тем, как снять «Дэдпула 2», сорежиссер «Джона Уика» Дэвид Литч пробует свои силы в экранизации графического романа «Самый холодный город». Шпионский триллер «Взрывная блондинка» предлагает зрителям не только драйвовый экшен, но и невероятно стильный визуальный ряд, идеально дополняющий игру ведущих актеров.

Посмотреть фильм можно начиная с сегодняшнего дня и по 9 августа включительно. Время сеансов - здесь.

Также в «Киномире» можно посмотреть: драму «Орбита 9», мультфильм «Стань легендой! Бигфут Младший», триллер «Институт Роузвуд», приключенческий боевик «Планета обезьян: Война» и военную драму «Дюнкерк».

С расписанием всех сеансов можно ознакомиться на сайте.

Видео: Youtube.com

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