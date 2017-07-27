В августе в ТГУ пройдет конференция «C++ Siberia 2017»

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2017 // Фото: pixabay.com

В августе в ТГУ пройдет конференция «C++ Siberia 2017», которую организует промпартнер ТГУ C++ USER GROUP, RUSSIA. Мероприятие проходит при поддержке ТГУ и компаний Яндекс и Инфотекс.

Как сообщает пресс-служба Томского государственного университета, 24 августа состоятся мастер-классы по функциональному программированию и сontinuous Integration, а 25-26 августа пройдет сама конференция. Тематика докладов — функциональное программирование, новости C++, C++14 на embedded.

Открывать конференцию будет Иван Кукич, аспирант кафедры Comuter Science университета Белграда, активный контрибьютор проекта KDE, автор книги Functional Programming in C++.

Во второй день конференции (26 августа) выступит Александр Фокин, председатель российской рабочей группы по стандартизации С++, руководитель службы разработки поисковых компонент компании Яндекс.

В течении года сообщество проводит встречи в разных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Саратове. На встречах выступают докладчики из разных городов и стран. Конференция в Томске станет главным событием года. Здесь рады докладам о C++(11/14/17), STL, Boost, Qt, любых других библиотеках, тестировании и сборке крупных проектов на С++, асинхронности и конкурентности, etc.

После конференции на сайте события можно будет посмотреть слайды и видео докладов.

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