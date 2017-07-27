На выходные в Томске перекроют часть ул.Елизаровых

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2017 // Фото: PIxabay.com

Завтра вечером, 28 июля в Томске ограничат движение транспорта на части ул.Елизаровых, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке вблизи пересечения с ул.Красноармейской. Ограничение связано с проведением работ по реконструкции тепломагистрали по ул.Елизаровых и продлится с 22.00 28 июля до 6.00 понедельника, 31 июля.

На месте ведения работ будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие движение автомобилей и регулирующие порядок объезда, смонтировано дополнительное освещение места работ и дорожных ограждений.

Томичей предупреждают о необходимости выбирать для движения другие пути.

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