На выходные в Томске перекроют часть ул.Елизаровых
27 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: PIxabay.com
Завтра вечером, 28 июля в Томске ограничат движение транспорта на части ул.Елизаровых, сообщает пресс-служба мэрии.
Речь идет об участке вблизи пересечения с ул.Красноармейской. Ограничение связано с проведением работ по реконструкции тепломагистрали по ул.Елизаровых и продлится с 22.00 28 июля до 6.00 понедельника, 31 июля.
На месте ведения работ будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие движение автомобилей и регулирующие порядок объезда, смонтировано дополнительное освещение места работ и дорожных ограждений.
Томичей предупреждают о необходимости выбирать для движения другие пути.
Тэги/темы: