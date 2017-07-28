График обработки томских лесов от шелкопряда выстроят с учетом сроков сбора дикоросов

Томский Обзор / Фото: 28 июля 2017 // Фото: Rsn.tomsk.ru

Получить согласование Рослесхоза, закончить все подготовительные мероприятия до 15 августа и учесть при проведении второго этапа обработки сроки сбора дикоросов поручила департаменту лесного хозяйства областная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС во главе с вице-губернатором Игорем Толстоносовым, передает пресс-служба обладминистрации.

«Основные и самые крупные очаги сибирского шелкопряда на площади 470 тыс. гектаров в десяти районах региона специалисты устранили в ходе весенней обработки, продолжавшейся в течение мая – июня. Эффективность работ достигла 96 процентов. То, что в результате летних исследований обнаружены новые зоны распространения вредителя, ожидаемая закономерность: борьба с шелкопрядом ведется поэтапно, именно так ослабляется его популяция, и локализуются очаги», — проинформировал комиссию начальник областного департамента лесного хозяйства Михаил Малькевич.

По результатам летних обследований очаги сибирского шелкопряда зафиксированы в 12 лесничествах (на территории десяти районов) на площади свыше 130 тыс. га.

Средства на проведение заключительных в этом сезоне мероприятий по ликвидации шелкопряда были предусмотрены изначально, препаратов достаточно, и сейчас департамент завершает согласование мероприятий по уничтожению и подавлению численности сибирского шелкопряда с Рослесхозом. Работы в очагах распространения продолжатся после 15 августа и займут около двух недель.

«Выстраивая график обработки, нужно обязательно учесть сроки заготовки клюквы, брусники и кедровой шишки, установленные для районов Томской области, чтобы не нанести урон ни природе, ни людям, ни заготовленному сырью», — подчеркнул вице-губернатор по вопросам безопасности, председатель областной КЧС Игорь Толстоносов.

Он также добавил, что закончить работы по ликвидации вредителя предстоит до конца сентября, и необходимо определить дальнейший план действий, чтобы не допустить его распространения на территории региона».

Тэги/темы: