В Томске на Новособорной высаживают деревья

Томский Обзор / Фото: 28 июля 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

Подрядчики мэрии приступили к посадке деревьев на пощади Новособорной. Накануне специалисты «Горзеленстроя» высадили здесь первые 20 ясеней, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее глава города поручил провести реконструкцию зеленых насаждений и обновить газоны в одном из любимых мест отдыха горожан – площади Новособорной. Подрядчики уже подрезали вершины елей вдоль ул.Советская и снесли части старовозрастных деревьев, в скором времени досадят саженцы лиственницы, реконструируют яблоневую аллею. Живая изгородь из трескуна амурского появится вдоль пер.Томский.

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