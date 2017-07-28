В Томске пройдет вечеринка Lo-Fi house музыки

Томский Обзор / Фото: 28 июля 2017 // Фото: Vvk.com/rufhallbar

В следующую субботу, 5 августа, в Томске пройдет пройдет вечеринка RUF, посвященная lo-fi house музыке, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

На вечеринке в Hall Bar (пр.Ленина, 70) выступят диджеи и музыканты из Томска и Новосибирска: Baked milk – лучший трэп продюсер города Томска 2016 по версии журнала «Mixmag», а также был отмечен радио «Дача», как лучший Dj весеннего сезона 2013. Call 556-593 – лучший молодой бэдрум продюсер Юго-Восточной Европы 2016. Potsja – «Золотой граймофон». Ouch – приз за утонченный диджеинг на фестивале Raw and Beautiful, а так же играла на одной сцене с Marina Minerva, Jessy Blanca и Troy Orbison. Young Zoza – один из первых, пионер в области скейт-семплирования, основатель поджанра кик-флип хаус. 5pac3mob – приз за самое оригинальное сведение на Берлинском биеннале 1999.

«Мы решили провести мероприятие, чтобы добиться уважения этих улиц», — отметил организатор мероприятия.

Начало в 21:00. Вход: 300 рублей.

Lo-fi house довольно молодое явление. Для него характерно теплое звучание, ироничность и стремление к возрождению культуры раннего хауса и техно.

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