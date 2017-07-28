Почти 2,4 млн руб. взыскали с экс-главы района в Томской области, осужденного за получение взяток

28 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

Шегарский районный суд Томской области удовлетворил в полном объеме гражданский иск прокуратуры о взыскании незаконно полученных средств с осужденного в 2015 году экс-главы района, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«Прокурор обратился в суд с иском к экс-главе Шегарского района о применении последствий недействительности ничтожной сделки, в котором просил взыскать незаконно полученные 2 млн 380 тыс. руб.», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в 2015 году бывший глава Шегарского района Томской области Владимир Емельянов получил 7 лет колонии строгого режима и штраф в 37 млн руб. за получение 2 млн руб. за предоставление индивидуальному предпринимателю во временное владение и пользование трех земельных участков в селе Мельниково, а также 80 тыс. руб. за разрешение произвести снос нежилого здания в селе Мельниково.

Чиновнику инкриминировали ч. 4 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток госслужащим в крупном и особо крупном размере).

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