В Томске началось благоустройство Михайловской рощи

Томский Обзор / Фото: 28 июля 2017 // Фото: Википедия

В Михайловской роще стартовала первая очередь благоустройства территории. На прошлой неделе подрядчик приступил к обустройству парка отдыха, сообщает пресс-служба мэрии.

Для создания рекреационной зоны в Октябрьском районе было заключено соглашение с рядом частных лиц и меценатов, объединенных в АО «Рекреационный парк «Михайловская роща», на инвестиционные средства которых в несколько этапов будут проведены благоустроительные работы. Проект благоустройства рощи разработан главным архитектором компании RUMPU Алексеем Соловьевым из Санкт-Петербурга.

Условно Михайловская роща разделена на два участка: верхнюю и нижнюю террасу. Ожидается, что большая часть работ в верхней части рощи будет выполнена до октября текущего года. Подрядчик обустроит лыжероллерную трассу с универсальным бетонным покрытием, детскую площадку, футбольное поле, площадку для выгула и дрессировки собак, автомобильную парковку, полностью сделает освещение, установить урны и скамейки.

Генеральным подрядчиком работ выступает компания «Консалтинг Строй Инвест». Как рассказал замдиректора компании Захар Жусенко, сегодня полным ходом идут работы по обустройству парковки на 30 машиномест и устройству лыжероллерной трассы. Отсыпано щебнем уже почти полторы тысячи метров существующей дороги и тропинок. Позже специальная техника утрамбует и равномерно распределит щебень для создания устойчивого основания, укладки армированной сетки и укладки бетона. В ближайшее время компания приступит к заливке бетона в опалубку. Ширина трассы составляет 4 метра. При монтаже системы освещения будут установлены почти 60 световых опор.

Михайловская роща – один из старейших парков в Томске общей площадью 53 га. В 19 веке он был основан томским предпринимателем, меценатом Петром Михайловым, и сегодня здесь сохранились остатки фонтана и фундамента его усадьбы. Сейчас парк находится в запущенном состоянии. В нем отсутствует необходимая инфраструктура, не решен вопрос транспортной доступности этой рекреационной территории. Планируется, что по окончанию работ у рощи появятся рекреационная, культурная, эстетическая, развлекательная, познавательная и спортивная функции.

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