Завтра в Томской области вновь ожидаются грозы с градом

Томский Обзор / Фото: 28 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 29 июля, в Томской области ожидаются неблагоприятные погодные явления, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области ожидаются дожди, по западу и северу сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, град, при грозах шквалистые порывы ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу завтра в Томске ожидается облачность, небольшой дождь, температура воздуха днем 24°С, ночью 16°С.

В связи с получением данного прогноза томичей просят внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения, скоростного режима на дорогах и правил личной безопасности.

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