В Томске задержали телефонного мошенника, вымогавшего деньги у пожилых людей

Томский Обзор / Фото: 28 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Томские полицейские задержали 29-летнего уроженца соседнего региона, подозреваемого в серии телефонных мошенничеств, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, мужчина звонил на сотовые телефоны потерпевших, как правило, пожилых людей, с незнакомых им номеров. Он представлялся родственником или знакомым, который попал в сложную ситуацию и срочно нуждается в деньгах. Для того чтобы убедить собеседников в том, что звонит их близкий человек, мужчина искажал свой голос, искусственно создавал помехи.

Играя на чувствах потерпевших, мужчина просил перевести на обозначенный банковский счет или счет sim-карты денежные средства. Суммы переводов составляли от 5 до 25 тыс. рублей. По версии следствия, от действий злоумышленника пострадали 9 жителей Томской области, а общий ущерб, причиненный преступными действиями, превысил 100 тыс. рублей.

В сообщении отмечается, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

По данному факту возбуждено 9 уголовных дел по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Теперь мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей. Следователи проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Следствие продолжается.

УМВД России по Томской области обращает внимание томичей на необходимость быть бдительными. Чтобы не стать жертвой мошенников рекомендуется прервать разговор и перезвонить родственнику и поинтересоваться, что с ним произошло. Если телефон отключен, постараться связаться с его коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации.

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