Экс-руководитель созданной томскими властями компании получил условный срок за поставку медтехники по завышенным ценам

28 июля 2017 / Томский Обзор

Кировский районный суд Томска признал виновным бывшего генерального директора АО «Медтехника» в мошенничестве и приговорил его к трем годам лишения свободы условно, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Следователи ФСБ установили, что руководитель АО Олег Уманский на систематической основе похищал бюджетные средства, поставляя медоборудование для нужд учреждений здравоохранения региона по заведомо завышенной стоимости», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Олега Уманского задержали при получении наличных, добытых преступным путем.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Олег Уманский вину признал в полном объеме и возместил 2 млн рублей ущерба, дело рассматривали в особом порядке. Суд приговорил его к трем годам колонии условно с трехлетним испытательным сроком.

АО «Медтехника» было создано в 2006 году администрацией Томской области для модернизации лечебных учреждений региона и оснащения их современной медицинской техникой. Компания полностью принадлежит властям региона.

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