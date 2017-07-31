Крытый рынок на Нахимова в Томске откроют осенью

31 июля 2017 / Томский Обзор

Открытие нового универсального рынка по ул. Нахимова, 8, стр. 2 в Томске состоится этой осенью, сообщает пресс-служба городской администрации.

Инвестором проекта выступает ООО «Управляющая компания «Нахимовская». По информации администрации Кировского района, общая площадь здания составляет 5,5 тыс. кв. м, 12 тыс. кв. м — территория автомобильной парковки, рассчитанная на 300 машиномест.

Помещение рассчитано на 350 торговых мест, еще 100 мест могут быть размещены на улице. Вблизи рынка также будет возможна организация ярмарок «выходного дня» и других социальных мероприятий.

Свою продукцию здесь представят не только томские производители, но и предприниматели из Томского района — пос. Калтай, Черная речка, Тахтамышево и другие.

Напомним, строительство крытого рынка на Нахимова ведется с привлечением средств частного инвестора. По задумке городских властей, сюда переедут предприниматели с закрытых ранее уличных рынков города.

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