Девушка-пешеход погибла на трассе Томск — Колпашево

31 июля 2017 / Томский Обзор

Девушка-пешеход погибла под колесами Nissan Primera в пятницу, 28 июля, сообщает Управление ГИБДД по Томской области.

ДТП произошло в 23:15 на 22-м километре автомобильной дороги Томск – Колпашево. Автомобиль Nissan Primera под управлением 27-летнего мужчины сбил 25-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

От полученных травм девушка погибла на месте, световозвращающих элементов и приспособлений на ее одежде не было.

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