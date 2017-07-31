Фестиваль кукольных театров пройдет на томском «Празднике топора»

31 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Фестиваль детских театров и театров кукол «Сказочный балаганчик Скомороха» пройдет в рамках международного фестиваля-конкурса «Праздник топора». Основой фестиваля станет интерактивная программа «Сказка под открытым небом», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Участие в фестивале примут творческие коллективы из пяти регионов России. В Томск соберутся артисты театра кукол «Золотой ключик» (Железногорск, Красноярский край), Иркутского областного театра кукол «Аистенок», новокузнецкого театра кукол «Сказ», Пермского театра кукол, северского театра «Лимпопо» и Томского областного театра куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана, который и выступает организатором мероприятия.

В течение трех фестивальных дней кукольные театры покажут зрителям представления в отдельно обустроенной театральной зоне, состоящей из стилизованного сценического балагана, кибитки для проведения игровых программ и помоста с навесами. Здесь будут организованы мастер-классы по нанесению грима и созданию кукол из разнообразных материалов.

Площадка, на которой пройдет фестиваль, расположится в парке «Околица» между центральной верандой и экстрим-парком.

Напомним, Х международный фестиваль-конкурса «Праздник топора» пройдет в сельском парке «Околица» села Зоркальцево (Томский район) с 15 по 20 августа.

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