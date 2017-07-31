На берегу Ботанического озера в Томске нашли голову пропавшей девушки

31 июля 2017 / Томский Обзор

В Томске на берегу озера в Ботаническом саду обнаружена голова девушки, пропавшей на прошлой неделе, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, девушка не вернулась с прогулки 29 июля 2017 года. В понедельник, 31 июля, в Ботаническом саду была обнаружена предположительно принадлежащая ей отчлененная голова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время следователи устанавливают место нахождения тела погибшей, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Тэги/темы: