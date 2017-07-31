Традиционная «Ночь абитуриента» пройдет сегодня в ТГУ

31 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В понедельник, 31 июля, в Томском государственном университете пройдет традиционная «Ночь абитуриента». Поступающие в университет смогут подать оригиналы документов до 23:00, сообщает пресс-служба вуза.

«„Ночь абитуриента“ проходит в ТГУ третий раз. Она организована, чтобы у наших будущих студентов и их родителей была возможность поближе познакомиться с университетом, — говорит начальник Управления нового набора, ответственный секретарь приемной комиссии ТГУ Евгений Павлов. — Мы надеемся, что в это время абитуриенты принесут оригиналы документов для поступления и как следует повеселятся на организованных площадках».

В празднике будет участвовать ректор ТГУ Эдуард Галажинский, он примет документы у нескольких абитуриентов и наградит их особыми призами.

Прием оригиналов документов будет проходить в аудиториях 119, 135, 143 и 215 главного корпуса. Для пришедших вечером 31 июля сотрудники отборочных комиссий ТГУ подготовили развлекательно-познавательную программу: викторины, Распределяющая шляпа из Хогвартса, гадания на камнях в Музее археологии и этнографии ТГУ (ауд. 225).

«Ночь абитуриента» — завершающее мероприятие фестиваля «Я в ТГУ». В последний день гости университета смогут послушать лекции о технологиях виртуальной реальности, увидеть шоу с химическими опытами и экспериментами от «Лаборатории профессора Пробиркина» и световое 3D-шоу, принять участие в университетской версии Open Air фестиваля электронной танцевальной музыки, танцевальных баттлах и многом другом.

Также на площадке пройдут показательные выступления сноубордистов и зимние забавы. Специально для них в Университетскую рощу завезено 30 тонн снега.

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