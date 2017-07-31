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Томская спортсменка взяла «золото» на Чемпионате России по легкой атлетике

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Томская спортсменка Екатерина Соколенко завоевала первое место на Чемпионате России по легкой атлетике, который проходил с 28 по 30 июля в городе Жуковском, сообщается на сайте Департамента по молодежной политике и физической культуре Томской области.

Екатерина Соколенко — воспитанница томской СДЮСШОР № 1, ТО СШОР (тренеры Соколенко Е.В., Михайловский А.В.). На дистанции 3 000 метров с препятствиями Екатерина завоевала первое место и стала чемпионкой России. Всего участие в соревнованиях приняли участвовали 400 легкоатлетов из 70 регионов страны.

В июле Екатерина также получила допуск на все международные соревнования от Всемирной легкоатлетической ассоциации и будет представлять Томскую область на международном уровне. А в начале августа томские легкоатлеты Александра Лобанова и Владимир Соколенко, учащиеся СДЮСШОР № 1, примут участие в финальном этапе Спартакиады учащихся России. Соревнования пройдут 2—5 августа в городе Майкопе, республика Адыгея. Томские спортсмены получили право участия в финальном этапе благодаря успешному выступлению на спартакиаде учащихся СФО, где завоевали 10 медалей разного достоинства: 4 золота, 3 серебра, 3 бронзы.

Кроме того, в июле воспитанник СДЮСШОР № 1 и ТО СШОР Андрей Черепнин (тренеры Михайловский А.В., Соколенко Е.В.) успешно выступил на первенстве России среди юниоров в Калуге. Он занял второе место на дистанции 400 метров с барьерами.

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