Предприниматели Томской области и Армении расширяют деловые связи

31 июля 2017 / Томская торгово-промышленная палата

С 24 по 27 июля 2017 года состоялся деловой визит бизнес-делегации Армении в Томскую область. В состав делегации вошли представители внешнеторговых компаний, продуктовых сетей, инжиниринговых компаний в сфере строительства, крупных холдингов услуг и торговли автотоварами, заинтересованные в поиске связей с томскими производителями товаров.

В рамках деловой программы визита, 25 июля после биржи контактов в Томской ТПП, представители армянский компаний посетили Национальный исследовательский Томский политехнический университет и АО «Томское пиво».

26 июля армянская делегация провела встречи в ОЭЗ «Томск», в компаниях-резидентах — «Солагифт» и «Элекард Девайсез». Кроме того, разбившись на группы, гости посетили ООО «Томлесдрев», ООО «Сервисные силовые системы», ООО «Универсальные терминал системы», ООО «Интеропт» (ТМ «33 пингвина»), ООО «Компания Эскимос». Также представители армянских компаний встретились с руководителями компаний «Тимбергрупп» и «Фермент».

В рамках встреч и переговоров достигнуты предметные договоренности о сотрудничестве и поставках продукции томских предприятий на армянский рынок.

Визит представителей бизнеса Республики Армении организован Томской ТПП в рамках деятельности Регионального центра поддержки экспорта при поддержке Администрации Томской области, областного Фонда развития МСП, Минэкономразвития России.

До конца 2017 года Томская ТПП в рамках деятельности центра поддержки экспорта организует визиты компаний, заинтересованных в приобретении томской продукции из Вьетнама, Ирана, Монголии, Индии.

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