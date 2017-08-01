Томичей приглашают познакомиться с новыми именами в сибирской фотографии

1 августа 2017 / Томский Обзор / Фото: Александр Кустов

Сибирский филиал ГЦСИ-РОСИЗО приглашает на экскурсии по фотовыставке «Отдаленное предчувствие провинциальной революции». Гости выставки смогут ближе познакомиться с новыми именами в сибирской фотографии и состоянием современного провинциального искусства, говорится в сообщении Сибирского филиала ГЦСИ.

На выставке представлено около 160 фотографий — от 80-х годов прошлого века до наших дней. Среди участников — как известные, так и молодые фотографы из Красноярска, Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула, Екатеринбурга, победители и лауреаты престижных международных конкурсов. В своих работах они исследуют провинциальную реальность с ее устоями и традициями.

«Провинция как зона жизненной повседневности — это важнейшая часть любой страны. Но важность провинции отнюдь не только в том, что именно там живет большая часть населения и сосредоточена основная (так трудно доставшаяся) освоенная территория страны. Без обширной зрелой провинции как значительной и существенной зоны культурного ландшафта не может быть полноценного культурного пространства страны. Можно сказать, что провинция — состоявшаяся, относительно самодостаточная система культурных ценностей, удаленная от краев и крайностей — зона срединная во всех отношениях. Но (цитируя) самое процессуально интересное в культуре и происходит как раз в серединной зоне. Провинция традиционна, она есть запас и источник традиционности страны, это мир культурной повседневности», — говорит куратор проекта Евгений Иванов.

Экскурсии будут проходить 4, 9, 18 и 24 августа, начало в 18:30. Лекционный зал Сибирского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО: пер. Нахановича, 3а.

Вход бесплатный, но необходима регистрация: kuklina_1993@bk.ru (указать дату экскурсии, ФИО, контактный телефон). Телефон для справок: +7 909 549 19 01.

Тэги/темы: