В Томске задержали подозреваемого в убийстве и обезглавливании девушки

1 августа 2017 / Томский Обзор

В Томске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней девушки, голова которой была обнаружена на берегу Ботанического озера, сообщает СУ СКР по Томской области.

Личность подозреваемого установлена. Им оказался 29-летний местный житель, ранее судимый за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Задержанный дал признательные показания, в настоящее время с ним выполняются следственные действия. Все части тела погибшей девушки обнаружены. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следственных органов об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), продолжается.

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