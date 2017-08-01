Жители Томска и Северска могут подать заявку на ремонт дорог в 2018 году

1 августа 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Жители Томска, Северска и Томского района могут подать заявку о включении в план ремонта на 2018 год улиц и дорог по телефону «горячей линии», сообщает пресс-служба областной администрации.

«План ремонта дорог — 2018 мы формируем заранее, поскольку областные и муниципальные дорожные службы должны выполнить комплекс подготовительных работ — от обследования дорог до составления проектно-сметной документации, завоза и формирования запасов необходимых материалов», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

По его словам, на «горячую линию», организованную областным департаментом дорожной деятельности, транспорта и связи, поступают многочисленные просьбы от жителей Томска, Северска и Томского района. В частности, на региональных трассах в границах Томского района жители предлагают отремонтировать проблемные участки автотрассы Томск — Аэропорт, объездной дороги, дороги Томск — Мариинск, Томск — Аникино — Ярское, участок на дороге Нелюбино — Рыбалово, подъезд к Копылово.

В областном центре, по мнению томичей, необходимо ремонтировать проспект Мира, улицы Сергея Лазо, Алексея Беленца, Татарскую, Московский тракт, Войкова, Осеннюю, Балтийскую. В Северске требуют ремонта проблемные участки по улице Ленина, дороги до Сосновки и другие.

«С учетом мнения людей, а также информационных ресурсов, таких как «Карта убитых дорог» ОНФ, планы ремонта дорог Томской агломерации будут скорректированы. Приоритет будет отдан дорогам с наиболее интенсивным движением автотранспорта, а также аварийно опасным участкам, не отвечающим требованиям безопасности дорожного движения. Окончательный список дорожных объектов для ремонта на следующий год будет сформирован весной 2018 года после определения параметров федерального, областного и местных бюджетов на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», — подчеркнул Игорь Шатурный.

Предложения от жителей региона принимаются до 1 сентября 2017 года по телефону «горячей линии» (3822) 902–656 и по адресу электронной почты hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru.

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