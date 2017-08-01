Первую станцию для зарядки электротранспорта установили в Томске

Томский Обзор / Фото: 1 августа 2017 // Фото: tusur.ru

В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники создана и установлена первая в городе маломощная зарядная станция для зарядки электромотоциклов и электромобилей, сообщает пресс-служба вуза.

Разработали станцию, которая питается от сети, резиденты студенческого бизнес-инкубатора ТУСУРа из команды Xtronik. В самой станции установлен преобразователь, который позволяет заряжать электротранспорт. По словам разработчиков, этот проект — важный шаг на пути к созданию Smart City, а внедрение зарядных станций поможет сформировать новую экологически чистую городскую среду.

«У большинства горожан основной маршрут — „дом — работа“, а содержание обычного автомобиля обходится довольно дорого. Многие томичи хотели бы приобрести себе электромобиль в качестве основного средства передвижения по городу, в том числе потому, что такой транспорт позволяет существенно сэкономить средства за счёт меньшей стоимости „топлива“», — говорит аспирант кафедры радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга ТУСУРа, руководитель команды Xtronik Семён Шкарупо.

По словам разработчиков, такие станции могут производиться как для частных лиц, так и для города. Они будут питаться от городской сети и будут оборудованы счётчиком, который отправит данные по потреблению на сайт и покажет баланс владельцу электротранспорта.

«В перспективе хотим поставить зарядные станции по всему Томску: возле кафе, бизнес-центров, административных зданий. Станции в разы безопаснее бензиновых колонок. Это станет значительным шагом в развитии электротранспорта в городе. Зарядная станция по сути — это умная розетка, которая включает в свой состав множество защит. Например, от короткого замыкания и проникновения воды», — рассказал Семён Шкарупо.

Станция размещается возле студенческого бизнес-инкубатора «Дружба» ТУСУРа по адресу: ул. Красноармейская, 147.

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