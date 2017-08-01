Завтра днем в Томске перекроют часть проспекта Ленина

1 августа 2017 / Томский Обзор

В среду, 2 августа, с 13:30 до 14:50 будет в Томске ограничено движение автомобилей по одной полосе пр. Ленина на участке и по направлению от пл. Новособорная, 3а (СФТИ) до Лагерного сада, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение движения связано с проведением ТРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушно-десантных войск.

Горожан предупреждают о необходимости объезжать данный участок и выбирать для движения другие пути.

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