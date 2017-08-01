Жители Черемошников решили проблему с подтоплением своих домов

1 августа 2017 / Партнерский материал

Жители частного сектора по ул. Грибоедова и пер. Зырянскому в Томске решили проблему с подтоплением их домов. Помощь в этом вопросе собственникам оказал депутат Думы города Томска Михаил Корнев.

Дворы и огороды по нечетной стороне пер. Зырянского в течение многих лет регулярно затапливало не только весной и осенью после каждого сильного ливня. Местные жители откачивали воду насосами, иногда начиная уже с середины февраля. Обращения в районную и городскую администрации не давали результата, и собственники домов написали коллективное письмо президенту.

После специалисты городского управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта провели обследование системы водоотведения поверхностных сточных вод. В результате выяснилось, что дренаж функционирует нормально. Но при этом, согласно другой выписке из мэрии, дренажная система по пер. Зырянскому нарушена с 2007 года и подлежит ремонту. Специалисты высказали предположение, что причина подтопления — в высоком уровне залегания грунтовых вод. И предложили единственный выход — провести гидроизоляцию подземных частей домов за счет владельцев.

Собственники домов считали правильным другой вариант — углубление существующей дренажной канавы. Однако сотрудники управления назвали это решение неэффективным. При содействии депутата Михаила Корнева работы по углублению местные жители все же провели за свой счёт. Вода с участков ушла.

— Михаил Юрьевич — наша палочка-выручалочка, мы к нему регулярно обращаемся за помощью. Он взял на себя организационную часть работы, взаимодействие с городской администрацией и чиновниками. А то нам же еще и штраф хотели выписать, что работы на муниципальной земле провели без разрешения. Мы сами убрали весь мусор, который скопился в канаве, поправили трубы, которые от времени уже деформировались, почистили канаву. Сейчас ждем первого серьезного ливня, чтобы проверить, насколько эффективна оказалась наша работа, — рассказывает Наталья, жительница дома по ул. Грибоедова, 13.

Коллектив собственников уже написал благодарность на имя Михаила Корнева, за помощь в решении проблемы.

— Подобная ситуация характерна для всего частного сектора, и, на мой взгляд, оставлять жителей один на один с такими вопросами нельзя. Зачастую проблему можно устранить «малой кровью», без огромных затрат. Для этого просто следует не ограничиваться шаблонным подходом, ссылаясь на недостаток средств, а на самом деле искать пути решения, — прокомментировал ситуацию Михаил Корнев.

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