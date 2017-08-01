В Томской области формируют новый состав Общественной палаты

1 августа 2017 / Томский Обзор

Во вторник, 1 августа, в Законодательной Думе Томской области стартовала процедура формирования нового состава Общественной палаты региона.

В течение 30-ти дней каждая некоммерческая организация региона вправе предложить по одному кандидату. При этом организация может выдвинуть кандидата, который не является членом данной организации, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Новая Общественная палата Томской области будет сформирована по новым правилам в соответствие с областным законом, принятым в мае этого года. Палата состоит из 42 членов. Одну треть состава (14 человек) утверждает губернатор, столько же — областная дума, и уже эти 28 человек определяют состав остальной одной трети членов ОП, которых напрямую будут выдвигать общественные объединения.

По предложению Законодательной Думы 30 дней отводится на сбор предложений по кандидатам и 60 дней — на рассмотрение и обсуждение кандидатур. Это сделано для того, чтобы депутаты гарантированно смогли познакомиться со своими будущими представителями в Общественной палате и на заседаниях всех комитетов, и на собрании думы. Срок полномочий новой Общественной палаты составит три года со дня проведения первого заседания.

Членом Общественной палаты может быть гражданин РФ, достигший 18 лет и проживающий на территории Томской области. Кандидатуры в состав ОП выдвигаются структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений, региональными и местными общественными объединениями. При этом выдвигать кандидатов не могут НКО, зарегистрированные позднее 8 декабря 2016 года, а также политические партии.

Срок приема предложений о кандидатурах в состав Общественной палаты Томской области истекает 30 августа 2017 года.

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