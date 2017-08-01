В Томске два дня не будет ходить трамвай №4

1 августа 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В Томске на два дня будет приостановлено движение трамваев по маршруту №4. Также изменится схема движение трамваев №2 и 2а, сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение трамвайных маршрутов №4 будет прекращено с 8:00 2 августа до 24:00 4 августа. В это время АО «Томск РТС» будет проводить работы по замене трубопровода на участке от ул. Артема до пл. Южной.

Маршрут трамвая № 2 в указанное время будет следовать по схеме: «пр. Кирова – ул. Советская – пл. Батенькова – ул. Дальне-Ключевская – пл. Батенькова – пер. Плеханова – ул. Лебедева– пр. Комсомольский – пр. Кирова». Маршрут № 2а будет направлен по схеме: «пр. Кирова – пр. Комсомольский – ул. Лебедева – пер. Плеханова – пл. Батенькова – ул. Дальне-Ключевская – пл. Батенькова – ул. Советская – пр. Кирова»

Схема движения других трамвайных маршрутов не изменится.

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