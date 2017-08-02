KDV возобновляет выпуск одного из самых любимых «конфетных» брендов томичей

2 августа 2017 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба KDV

KDV возобновляет выпуск одного из самых любимых «конфетных» брендов томичей — «Зимние затеи» (экс-«Метелица»). Как сообщает пресс-служба компании, на следующей неделе первая партия конфет уйдет в продажу в интернет-магазин KDV, после — в широкую розницу по всей стране.

До начала 2000-х годов несколько кондитерских фабрик России — каждая по своей рецептуре — выпускали конфеты «Метелица». Но, как это случилось со многими популярными сортами «советских» конфет, эту торговую марку зарегистрировал один из производителей. После чего остальные фабрики потеряли юридическое право на ранее общедоступное название.

В Томске выпуск конфет продолжили сначала под названием "Тетушка Метелица", а потом, в 2013-м, как «Зимние затеи». Но два года назад в KDV прекратили выпуск конфет, посчитав, что «смена названия — не спасение продукта и прежнего интереса к лакомству, видимо, не будет». Возобновить производство «Зимних затей» в 2017-м было решено из-за многочисленных обращений томичей (как это ранее уже произошло с «Томской птичкой», сегодня выпускающейся под брендом «Томские классические»).

Конфеты, как и раньше, обещают производить по классической рецептуре «Метелицы»: начинка из цельного сухого молока и измельченного ореха кешью, оболочка из шоколадной глазури.

«Метелица», а позже «Зимние затеи» были одними из самых любимых конфет у томичей, отмечается в пресс-релизе производителя. По данным производителя, 50% выпускаемых «Зимних затей» потребляли жители СФО, в большинстве своем — томичи, вторая половина приходилась на остальную часть России.

В 1992 году вышел закон о патентах. Инвесторы "Красного Октября", "Рот Фронта" и других заводов, позже вошедших в холдинг "Объединенные кондитеры", зарегистрировали за собой право практически на все "советские" бренды. Однако, на тот момент мелкие производители, если они выпускали марки до 1992 года, могли продолжать делать это и дальше - на условиях бесплатной лицензии. Но 1 апреля 2008 года в силу вступили поправки в закон о товарных знаках, и эта практика была отменена. В результате, только столичные кондитеры получили право на использование старых названий. Всем остальным компаниям предоставили выбор: купить у московских кондитеров лицензию на "советский" ассортимент, свернуть его производство или переименовать".

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