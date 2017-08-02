Подстанция скорой помощи для обслуживанию Южных Ворот открылась в Зональном

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2017 // Фото: pixabay.com

Во вторник, 1 августа, в Томском районе открылась седьмая по счету подстанция скорой помощи. Бригада разместилась в амбулатории поселка Зональная Станция и уже приступила к обслуживанию жителей Южных Ворот и всего поселения, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Потребность в открытии еще одной подстанции актуализировалась после заселения нового микрорайона Южные Ворота, а суммарное количество вызовов по медицинскому округу, объединяющему Зональный и Южные Ворота, за два года выросло на 143 процента», — сообщил главный врач Томской районной больницы Олег Домнич.

Дежурство новой бригады будет круглосуточным.

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