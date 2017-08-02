Из двухкомнатной квартиры в Томске вывезли 4 грузовика накопленного мусора (ФОТО)

2 августа 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томске под контролем судебных приставов из квартиры жилого дома вывезено 4 грузовика мусора, который накапливался в течение пяти лет, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Иск на жителя двухкомнатной квартиры дома по ул. Елизаровых, 39/1 подала соседка. Исполнительное производство об освобождении квартиры было возбуждено в июне. Согласно мировому соглашению, гражданин обязан обеспечить доступ в квартиру для освобождения от мусора, после чего с него будут взысканы расходы по очистке.

Пристав предоставила должнику 5 дней для исполнения соглашения в добровольном порядке, однако тот не воспользовался этой возможностью. В результате в отношении жителя квартиры вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора – 5 тыс. рублей.

Большую часть мусора вывезла управляющая компания — всего 4 КамАЗа. Для освобождения последней комнаты должнику дали срок до середины августа, в ином случае мусор будет вывезен принудительно. Кроме того, приставам предстоит взыскать с гражданина расходы по очистке, которые на данный момент составляют 45 тыс. рублей.

Тэги/темы: