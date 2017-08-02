Сноуборд по-летнему и танцы до упаду: «Ночь абитуриента» прошла в ТГУ (ФОТО)

2 августа 2017 / Партнерский материал

Традиционная «Ночь абитуриента» прошла в Томском госуниверситете в последний день июля. В этом году акция была организована уже в третий раз и стала завершающим мероприятием фестиваля «Я в ТГУ».

Приемные комиссии в «Ночь абитуриента» работали до 23 часов. А на площадке перед главным корпусом будущих студентов и всех гостей мероприятия ждала развлекательная программа: показательные выступления сноубордистов и дэнс-баттл от школы танцев Skillz, эко-маркет и игровая площадка, фотозона и создание граффити в режиме реального времени.

Музеи ТГУ также работали весь вечер, а в холле главного корпуса группа Video Mapping устроила свето-звуковую видеоинсталляцию, которая продемонстрировала все многообразие учебных программ университета.

Во время «Ночи» 80 абитуриентов подали оригиналы документов, 140 написали заявления о согласии на зачисление. Кроме того, в этом году все, кто подал документы 31 июля, получали памятные сувениры от ректора ТГУ: футболки и обложки для студенческих билетов с логотипом университета.

«Акция „Ночь абитуриента“ — квинтэссенция приемной кампании. Площадка дает возможность почувствовать дух университета, мы показываем абитуриентам, что из себя представляет ТГУ: здесь и творческие индустрии, и спорт, и наука, и исследования, и музеи. Университет дает возможность найти себя и строить осознанную, творческую, активную жизнь. В этом году через нашу площадку прошло рекордное количество абитуриентов — 1,5 тысячи человек. А вообще в этом году мы приняли на 500 человек больше только на бюджетные места, конкурс вырос на 15–20%», — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Завершил акцию закрытый концерт шоу-группы «ЮДИ». Несмотря на плохую погоду и дождь, который то начинался, то прекращался в течение всего вечера, все гости «Ночи абитуриентов» остались довольны. В свою очередь, в университете обещают, что «Ночь» вернется в Университетскую рощу в следующем году.

Фото: Вероника Белецкая

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