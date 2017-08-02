Первенство мира по плаванию в ластах проходит в Томске

2 августа 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Первенство мира по плаванию в ластах среди юниоров стартовало в Томске. Со 2 по 5 августа в центре водных видов спорта «Звездный» проходят заплывы участников. Утренняя сессия начинается в 9:30, вечерняя (с финалами и награждениями) — в 17 часов, сообщает пресс-служба областной администрации

Сегодня, 2 августа, в «Звездном» () проходят заплывы в следующих дисциплинах: плавание в ластах, 100 метров (юноши, девушки), плавание в классических ластах, 100 метров (юноши, девушки), плавание в ластах, 400 метров (юноши, девушки), плавание в классических ластах, смешанная эстафета 4×100 метров.

На первенство мира можно приобрести билеты в кассе центра водных видов спорта «Звездный» (Томск, ул. Энтузиастов, 31). Цена билетов — 100 рублей (утренняя сессия) и 300 рублей (вечерняя сессия).

Напомним, 15-е первенство мира по плаванию в ластах среди юниоров проходит в Томске с 31 июля по 7 августа. Организаторы соревнований — Министерство спорта России, Всемирная конфедерация подводной деятельности (CMAS) и администрация Томской области.

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