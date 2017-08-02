Выставка художественной аппликации полицейского Назария Чесалова откроется в Томске

2 августа 2017 / Томский Обзор

В четверг, 3 августа, в Томском областном художественном музее откроется выставка аппликации сотрудника полиции Назария Чесалова, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Назарий Чесалов — капитан полиции, эксперт-криминалист в ЭКЦ УМВД России по Томской области (отдел по ЗАТО Северск), ветеран боевых действий, ассистент кафедры Судебной Медицины в СибГМУ. Со своей первой выставкой дебютировал в октябре 2016 года, а первый портрет сделал на рабочем месте.

Назарий работает в сложной технике многослойной аппликации, главный материал — картон. Среди его работ — портрет Виктора Цоя, Юрия Гагарина, Владимира Высоцкого и другие.

Открытие выставки состоится 3 августа 2017 года в 17:00 в Томском областном художественном музее (пер. Нахановича, 3).

Более подробно узнать о творческом пути Назария Чесалова можно в нашем материале.

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