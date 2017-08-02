Зарегистрированы еще три кандидата на пост губернатора Томской области

2 августа 2017 / Томский Обзор

Избирательная комиссия Томской области в среду, 2 августа, зарегистрировала трех кандидатов на должность губернатора региона, сообщается на сайте избиркома.

Так, от партии КПРФ выдвинута депутат Законодательной Думы Томской области Наталья Барышникова. От партии «Справедливая Россия» — врач-травматолог Александр Ростовцев. От ЛДПР — председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы РФ Алексей Диденко.

На прошлой неделе избирком зарегистрировал в качестве кандидата на должность губернатора Томской области врио главы региона Сергея Жвачкина.

Напомним, выборы губернатора Томской области пройдут 10 сентября 2017 года.

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