Томская фабрика запустила производство трикотажного ворсового полотна

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2017 // Фото: pixabay.com

Томская швейная фабрика «Царина» запустила в среду, 2 августа, производство трикотажного ворсового полотна, сообщает пресс-служба областной администрации.

В новый цех фабрика инвестировала 75 миллионов рублей. Его проектная мощность составит 216 тонн полотна в год. Производство расположено в селе Дзержинском.

Ежегодный объем российского рынка трикотажных ворсовых полотен оценивается в 1600–1800 тонн, не считая импорта готовой продукции. Предполагается, что новое производство позволит томской фабрике обеспечить собственные потребности в материале и удовлетворить оптовый спрос на эту продукцию.

ООО «Швейная фабрика «Царина» организовано в 2001 году. В состав компании входят ЗАО «Томская кожгалантерея» и производитель обуви ООО «ТОКО». Производственные мощности фабрики расположены в Томске, Томском и Кожевниковском районах, Кемеровской области. Численность персонала фабрики составляет 150 человек.

Среди выпускаемой продукции мягконабивные игрушки, трикотажная одежда ясельного ассортимента, синтепон, постельное белье, одеяла, подушки, спальные мешки, школьная форма, домашняя, прогулочная и специальная обувь (для химических и пищевых производств), дорожно-спортивные сумки. Совокупный объем выпуска — более 400 тысяч единиц готовой продукции в год.

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