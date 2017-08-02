К фестивалю «Этюды Севера» в Парабели воссоздадут охотничье жилище и стан шишкарей

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2017 // Фото: travel-tomsk.ru

Новые музейные комплексы появятся в музее селькупской культуры и быта «Чумэл чвэч» к межрегиональному фестивалю коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера». Фестиваль откроется 5 августа в селе Парабель Томской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Специально к празднику на музейной поляне воссоздадут охотничью тропу, где можно будет увидеть ловушку на медведя — кулему, плашку на соболя, ловушки на рябчика и глухаря. Рядом с охотничьей тропой расположится стан охотника («Карамо») — углубленное в землю жилище с насыпной крышей. Там же установят костровое место, навес со столом и лавками, а также хозяйственный амбар, построенный на срубах деревьев.

Недалеко от охотничьего жилища будет оборудован стан шишкарей — огороженное место для хранения шишек, специальная яма для обжаривания орехов, прикрепленная к дереву машинка для переработки шишек, позволяющая отделять орехи.

Кроме того, в этом году территорию музея полностью огородили. У жилища XIX века появилась входная хозяйственная постройка, глинобитная уличная печь под навесом, а внутри дома воссоздан селькупский интерьер, включающий хозяйственную утварь, детскую берестяную люльку, шкуры оленей и другие предметы. Возле жилища появился огород.

Информация о том, как добраться до фестиваля «Этюды Севера» и где в Парабели остановиться на ночь, размещена на туристическом портале Томской области.

Музей селькупской традиционной культуры и быта под открытым небом «Чумел чвэч» (в переводе — «селькупская земля») появился на верхней поляне побережья Оськина озера в 2016 году. Основные экспонаты — селькупские жилища различных исторических эпох. Дорусский период в музее представляет полуземлянка XVI века с пирамидальной крышей, жилище XVII-XVIII столетия — срубная избушка «чульмат», а также изба периода русификации селькупов — конца XIX – начала XX века.

С исторической достоверностью в 2016 году в музее воссозданы импровизированные хозяйственные лабазы (амбары на ножках для хранения мяса, рыбы и ягод), а также «стоянка на месте рыболовного промысла» и «стоянка в лесу».

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