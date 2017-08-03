В Томске появилась бесплатная медицинская консультация

Проект «Свободный доктор» компании «Медика-Томск» открывает бесплатную медицинскую консультацию для населения.

Задать вопрос о своем самочувствии, здоровье близких, развитии ребенка можно по телефону: 90-04-43 с 8 до 17 часов в будни.

Консультацию ведут квалифицированные и опытные врачи-терапевты, которые помогут понять, каким заболеваниям могут соответствовать те или иные симптомы, к какому специалисту лучше обратиться для более точной диагностики, какие меры первой помощи можно предпринять до начала обследования.

Надо понимать, что консультация по телефону ни в коем случае не заменяет очного приема врача, так как субъективные ощущения, описываемые пациентом, могут не раскрывать всей картины заболевания. «Свободный доктор» также предоставляет возможность вызвать на дом терапевта, педиатра или «узкого» специалиста и провести диагностические мероприятия: взятие анализов, УЗИ, ЭКГ и тому подобное. Уточнить подробности и вызвать врача можно по телефону 90-03-34.

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