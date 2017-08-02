В Томске заключили под стражу подозреваемого в убийстве и расчленении девушки

2 августа 2017 / Томский Обзор

Кировский районный суд заключил под стражу 29-летнего томича, подозреваемого в убийстве и расчленении девушки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Как сообщалось, 31 июля на берегу озера в Ботаническом саду была обнаружена голова убитой молодой девушки. В течение короткого времени был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Томска. Подозреваемый дал признательные показания и указал места, куда выбросил части тела погибшей.

По ходатайству следственных органов суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), продолжается.

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