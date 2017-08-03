Прожиточный минимум в Томской области вырос на 503 рубля

3 августа 2017 / Томский Обзор

Прожиточный минимум за второй квартал 2017 года в Томской области установлен в размере 10 947 рублей. Это на 503 рубля больше, чем в первом квартале 2017 года, сообщает пресс-служба областной администрации.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос на 542 рубля и составил 11 539 рублей, для пенсионеров — 8767 рублей (в первом квартале 2017 года — 8 381 рубль), для детей — 11 251 рубль (ранее — 10 758 рублей).

Тэги/темы: