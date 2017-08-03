Сборная России завоевала 4 «золота» в первый день первенства мира по плаванию в ластах в Томске

3 августа 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Сборная России завоевала семь медалей в первый день первенства мира по плаванию в ластах, который проходит в Томске в настоящее время, сообщает пресс-служба областной администрации.

Среди наград сборной — четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.

Так, в дисциплине «плавание в ластах, 100 метров» у девушек сильнейшей стала россиянка Екатерина Михайлушкина, второе место заняла украинка Елизавета Вакарева, третьей стала Марго Ле Флем из Франции.

Другая российская спортсменка, Елена Лопатина, победила в дисциплине «плавание в ластах, 400 метров», серебряная медаль досталась турецкой спортсменке Церен Есилбас, третье место заняла Йоханна Шикора из Германии.

Лучшей в дисциплине «плавание в классических ластах, 100 метров» стала Анита Цзабо из Венгрии, ее соотечественница Дороти Хамлин стала второй, бронза на счету француженки Йоаны Десбордес.

У юношей призовые места распределились следующим образом: в плавании в ластах на 100 метров лучшим стал Якуб Коварик из Чехии, второе место занял Ган Ён Хан из Южной Кореи, бронза у российского спортсмена Андрея Авдюшкина.

В дисциплине «плавание в классических ластах, 100 метров» россиянин Алексей Федькин финишировал первым, другой российский подводник Даниил Колосов стал вторым, польский спортсмен Марцин Лукович занял третье место.

Победителем в дисциплине «плавание в ластах, 400 метров» стал венгерский спортсмен Алекс Мозар, серебряную медаль завоевал украинец Алексей Захаров, обладателем бронзы стал россиянин Алексей Худышкин.

В смешанной эстафете 4×100 метров (плавание в классических ластах) сильнейшими стали спортсмены из России, команда из Венгрии заняла второе место, третьи — спортсмены из Чехии.

Напомним, 15-е первенство мира по плаванию в ластах среди юниоров проходит в Томске с 31 июля по 7 августа. Организаторы соревнований — Министерство спорта России, Всемирная конфедерация подводной деятельности (CMAS) и администрация Томской области.

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