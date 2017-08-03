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Элементы оформления ко Дню томича можно скачать на сайте мэрии

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Различные виды элементов оформления ко Дню томича доступны для скачивания на сайте администрации города Томска, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Горожане могут использовать предложенные элементы оформления для нанесения на фасадные флаги, для печати тематических наклеек, которые в дальнейшем можно использовать для украшения различной продукции, а также плакаты формата А1.

Все элементы оформления выполнил комитет городского дизайна согласно концепции праздника, утвержденной мэром Томска Иваном Кляйном.

Напомним, в этом году при подготовке праздничного оформления города базовой стала тема экологии. Как и в прошлом году, организаторы решили сделать акцент на яркие краски и сохранить традиционный слоган Дня томича: «Томск – это мы!».

День томича и День маленького томича отмечается с 2015 года. В прошлом году праздник был назван самым массовым мероприятием Томска. В нем приняли участие около 200 тысяч горожан. 120 тысяч посетили дневные площадки и чуть менее 70 тысяч человек приняли участие в вечерней праздничной программе в Лагерном саду.

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