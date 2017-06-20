Люди как люди. Фотопроект Владимира Дударева

20 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 20 июня, Всемирный день беженцев - World Refugee Day, утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.

Летом 2014 года в Томск прибыли переселенцы из Украины. Планировалось, что регион примет более 3 тысяч человек. На деле, их оказалось менее 2 тысяч. Тем не менее, всех этих людей нужно было обеспечить кровом, едой и работой.

О том, как встречали переселенцев в Томске - в фотопроекте Владимира Дударева.

Владимир Дударев, фотограф:

- Автобусы подъехали и долго стояли. Ждали выгрузки.

Через некоторое время открылись двери и из них стали выходить люди. Они шли медленно, не торопясь, проходили в гостиницу. Заселялись в номера. Оставив сумки, осматривались, выходили в коридор, знакомились с волонтерами и приехавшими раньше.

Любая помощь и внимание принимались с благодарностью. Все было на удивление спокойно и организованно. И со стороны невозможно было понять, что эти люди приехали в никуда, оставшись без дома, родных мест, друзей, работы...

Жизнь начала идти по расписанию: регистрация, столовая, встречи с работодателями. Это была последняя определенность на долгое время. Дальше начиналось сложное становление новой жизни: "Что делать? Как пережить зиму? Где найти жилье и работу?"

Все рухнуло в один момент...

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