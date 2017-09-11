10 видов осеннего Томска 1980-х

11 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Василий Черемин

Осень в Томске 1980-х - атмосферное и местами мрачное время. Таким оно сохранилось на цветных слайдах художника Василия Черемина.

Он на протяжении многих лет писал старый Томск. Большая часть слайдов делалась художником в ходе работы над картинами. Многие из утраченных сегодня деревянных зданий сохранились на его картинах и в рабочих материалах художника.

Василий Черемин. Томск. Обруб. 1985.

Холст, масло. 80х120.

Пр. Ленина, 30А:

Ул. Обруб, справа дом Потанина (снесен), сейчас на этом месте гостиница "Тоян":

Каменный мост:

Ул. Р. Люксембург:

НИИ Курортологии:

Усадьба Грацианова на ул. Белинского, сейчас - Дом приемов губернатора:

Вид на костел со стороны ул. Розы Люксембург:

Пл. Батенькова:

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